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Бизнес и законодательство 02.06.2023 22:48

Ford отзывает более 140 тыс. машин Lincoln из-за рисков возгорания

Американский автопроизводитель Ford MotorCo. отзывает 142,734 тыс. компактных кроссоверов модели Lincoln MKC, произведенных в 2015-2019 годах, из-за рисков возгорания, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).

По данным регулятора, в сенсоре монитора батареи может произойти короткое замыкание, что в свою очередь способно вызвать пожар в моторном отсеке.

Компания получила 19 жалоб на возгорания от пользователей в США, Канаде и Китае, которые могли быть вызваны указанной причиной.

Акции Ford растут на 0,6% в начале торгов в пятницу. С начала года капитализация компании увеличилась на 4,1%, до $67 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 10%.

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Тэги: США, FORD, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ


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