Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8298 RUR   0.021 GBR   2.1297 TRY   0.0814

Цена на нефть

01.06 $/bbl +/- WTI 70.10 +2.01 Brent 74.28 +1.68

Регион 03.06.2023 00:18

Оверчук: имеется существенный прогресс в вопросе разблокирования коммуникаций между Баку и Ереваном

На встрече вице-премьеров России, Азербайджана и Армении констатирован существенный прогресс в согласовании разблокирования транспортных коммуникаций между Баку и Ереваном, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Заседание прошло в конструктивной атмосфере. С удовлетворением констатирован существенный прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. В частности, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх - Джульфа - Мегри - Горадиз", - приводятся слова Оверчука в телеграме правительства РФ.

Отмечается, что результаты состоявшихся переговоров будут доложены лидерам Азербайджана, Армении и РФ.

Стороны договорились продолжить работу в рамках трехсторонней рабочей группы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, РАБОЧАЯ/ГРУППА


Похожие новости


Москва учитывает позицию Еревана по конфликту вокруг Украины - Песков В Москве проходит встреча вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении Вице-премьеры Азербайджана, Армении и РФ обсудят в пятницу в Москве разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе Баку, Москва и Ереван согласовали проведение в ближайшее время встречи на уровне вице-премьеров Вице-премьеры Азербайджана, Армении и России могут на этой неделе провести встречу в Москве Песков заявляет о возможности выйти на подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном в обозримой перспективе Встреча вице-премьеров Азербайджана, России и Армении пройдет в Москве Путин, Алиев и Пашинян завершили встречу в Кремле Москва и Анкара обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном Путин на встрече с Пашиняном: разблокирование транспортного сообщения будет способствовать нормализации отношений между Ереваном и Баку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az