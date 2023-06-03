Оверчук: имеется существенный прогресс в вопросе разблокирования коммуникаций между Баку и Ереваном

На встрече вице-премьеров России, Азербайджана и Армении констатирован существенный прогресс в согласовании разблокирования транспортных коммуникаций между Баку и Ереваном, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Заседание прошло в конструктивной атмосфере. С удовлетворением констатирован существенный прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. В частности, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх - Джульфа - Мегри - Горадиз", - приводятся слова Оверчука в телеграме правительства РФ.

Отмечается, что результаты состоявшихся переговоров будут доложены лидерам Азербайджана, Армении и РФ.

Стороны договорились продолжить работу в рамках трехсторонней рабочей группы.