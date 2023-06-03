Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу с армянской стороны

3 июня, около 00:50, подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхари Шорджа Басаркечарского района, открыли огонь по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Базырхана Кельбаджарского района, сообщает Минобороны Азербайджана.
Кроме того, с 20:40 вечера 2 июня до 00:30 3 июня позиции ВС Азербайджана, расположенные в Ходжалинском, Шушинском, Ходжавендском и Кельбаджарском районах, подверглись обстрелу со стороны членов незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.
Подразделениями ВС Азербайджана приняты ответные адекватные меры по всем указанным направлениям.
В.Алиев
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