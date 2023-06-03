МИД Азербайджана призвал граждан страны не посещать Иран

МИД Азербайджана обратился с призвом к гражданам страны не посещать Иран.

"Учитывая террористический акт, совершенный в январе текущего года против посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран, в результате которого было ограничено наше дипломатическое представительство в Иране, гражданам Азербайджанской Республики настоятельно рекомендуется не посещать Исламскую Республику Иран без необходимости, а въезжающим в эту страну быть бдительными", - говорится в обращении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Гражданам Азербайджана, находящимся в настоящее время в Исламской Республике, рекомендовано соблюдать правила охраны и безопасности.

В.Алиев