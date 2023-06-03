В Карабахе и В.Зангезуре до конца 2023г начнется строительство еще 9 малых ГЭС

Власти Азербайджана планируют до конца 2023 года начать строительство 9 малых ГЭС в Карабахе и Восточном Зангезуре общей мощностью 76,8 МВт. Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики, на освобожденных территориях уже введены в эксплуатацию 11 малых ГЭС общей мощностью 53,6 МВт. Кроме этого, в настоящее время ведется строительство 7 малых ГЭС мощностью 70,5 МВт. Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».