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Карабах 03.06.2023 13:04

В Карабахе и В.Зангезуре до конца 2023г начнется строительство еще 9 малых ГЭС

Власти Азербайджана планируют до конца 2023 года начать строительство 9 малых ГЭС в Карабахе и Восточном Зангезуре общей мощностью 76,8 МВт.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики, на освобожденных территориях уже введены в эксплуатацию 11 малых ГЭС общей мощностью 53,6 МВт.

Кроме этого, в настоящее время ведется строительство 7 малых ГЭС мощностью 70,5 МВт.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КАРАБАХ, ЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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