Азербайджан подписал меморандумы по ВИЭ-проектам в Нахчыване и В.Зангезуре на 900 МВт

Министерство энергетики Азербайджана в субботу подписало меморандумы о взаимопонимании по реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Нахчыванской автономной республике и в экономическом районе Восточный Зангезур.
В частности, Минэнерго подписало меморандум с французской «TotalEnergies»: по сотрудничеству в оценке проекта строительства солнечной электростанции (СЭС) мощностью 250 МВт, ветряной электростанции (ВЭС) на 250 МВт. Меморандум также предусматривает сотрудничество сторон в сфере оценки проектов по энергоэффективности. Эти проекты планируется реализовать в Нахчыване и Восточном Зангезуре.
Кроме этого, меморандум подписан с «Nobel Energy Management» и предусматривает сотрудничество по строительству СЭС мощностью 400 МВт в Нахчыване. Проект предусматривает и экспорт в Турцию произведенной на станции электроэнергии.
Оба документа подписаны на специальной сессии в рамках Бакинской энергетической недели.
Минэнерго отмечает, что власти Азербайджана в Нахчыване с привлечением иностранных инвесторов планируют реализацию проектов строительства ВЭС и СЭС мощностью 1,5 тыс. МВт, из которых как минимум 1 тыс. МВт будут экспортироваться в Турцию и Европу.
В.Алиев
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