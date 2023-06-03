Президент МОК вручил Алиеву награду Олимпийского дома

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, находящийся в Баку в связи с проводимым в столице страны 26-м чемпионатом мира по таэквондо, вручил президенту Ильхаму Алиеву награду Олимпийского дома, сообщает сайт азербайджанского лидера.

Награда отражает одно из самых устойчивых зданий в мире - новую штаб-квартиру Международного олимпийского комитета в Лозанне. Здание в форме голубя с солнечными панелями на крыше символизирует приверженность Международного олимпийского комитета принципам устойчивого развития и мира.

В.Алиев