Азербайджан в 4 квартале начнет поставки газа в Венгрию - SOCAR

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) планирует в четвертом квартале 2023 года начать поставки газа в Венгрию.
Как сообщалось ранее, 2 июня SOCAR и венгерская «MVM CEEnergy» заключили контракт на поставку азербайджанского газа в Венгрию.
«Контракт предусматривает начало поставок в 4-ом квартале 2023 года и их объем составит 100 млн кубометров», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SOCAR.
Кроме этого, SOCAR и MVM Group обсудили сотрудничество по использованию газохранилищ, снабжения сжиженным газом (LNG).
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал, что Венгрия и Сербия до конца 2023 года начнут покупать азербайджанский газ.
Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в рамках подписанного контракта Венгрия до конца этого года получит 100 млн кубометров газа из Азербайджана.
По его словам, эта сделка может стать основой для долгосрочного контракта на поставку газа, в соответствии с которым до 2 млрд кубометров может ежегодно поставляться в Венгрию из Азербайджана.
Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).
На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12 млрд кубометров - в Европу.
В настоящее время покупателями азербайджанского газа в Европе являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.
Р.Ахмедов
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