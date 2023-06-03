Замминистра нефти Ирана о возможном сокращении добычи ОПЕК+: все варианты на столе

Страны ОПЕК обсуждают все возможные варианты для дальнейшего развития сделки ОПЕК+, сообщил журналистам замминистра нефти Ирана Амир Заманиниа.

"У меня есть (информация о переговорах стран ОПЕК - ИФ), но я не могу вам ничего сказать. Но все варианты на столе", - сказал он.

Заманиниа подчеркнул, что определяющее слово будет за ключевыми производителями нефти. Иран, в свою очередь, не участвует в данной дискуссии, поскольку его добыча находится вне сделки ОПЕК+ из-за санкций, отметил он.