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Регион 03.06.2023 14:17

Замминистра нефти Ирана о возможном сокращении добычи ОПЕК+: все варианты на столе

Страны ОПЕК обсуждают все возможные варианты для дальнейшего развития сделки ОПЕК+, сообщил журналистам замминистра нефти Ирана Амир Заманиниа.

"У меня есть (информация о переговорах стран ОПЕК - ИФ), но я не могу вам ничего сказать. Но все варианты на столе", - сказал он.

Заманиниа подчеркнул, что определяющее слово будет за ключевыми производителями нефти. Иран, в свою очередь, не участвует в данной дискуссии, поскольку его добыча находится вне сделки ОПЕК+ из-за санкций, отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МИР, ОПЕК, СОКРАЩЕНИЕ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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