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Дальнее зарубежье 03.06.2023 16:50

Эр-Рияд желает развивать отношения с БРИКС

Саудовские власти заинтересованы в дальнейшем развитии связей с БРИКС, заявил саудовский министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль-Сауд.

"На министерской встрече "Друзей БРИКС" в Кейптауне в ЮАР принц Фейсал сказал, что королевство нацелено на развитие сотрудничества с БРИКС, получая выгоду от возможностей, которыми обладают королевство и страны БРИКС", - сообщает "Аль-Арабийя".

"Королевство остается крупнейшим коммерческим партнером БРИКС на Ближнем Востоке. (...) Общий объем торговли со странами БРИКС вырос с $81 млрд в 2017 году до $128 млрд в 2021 году и превысил $160 млрд в 2022 году", - напомнил министр.

Он отметил, что Саудовская Аравия в отношениях с прочими странами придерживается тех же ценностей, что и государства БРИКС, таких как уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, соблюдение положений международного права. Принц добавил, что также Эр-Рияд хочет способствовать международным усилиям по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности в условиях повторяющихся кризисов и проблем с поставками товаров.

БРИКС объединяет Бразилию, Индию, КНР, Россию и Южную Африку. Ранее ряд стран изъявил желание стать членами этого объединения - Иран, Алжир, Аргентина, Бахрейн, Индонезия, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, МИД, БРИКС, ОТНОШЕНИЯ,


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