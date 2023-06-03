Эр-Рияд желает развивать отношения с БРИКС

Саудовские власти заинтересованы в дальнейшем развитии связей с БРИКС, заявил саудовский министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль-Сауд.
"На министерской встрече "Друзей БРИКС" в Кейптауне в ЮАР принц Фейсал сказал, что королевство нацелено на развитие сотрудничества с БРИКС, получая выгоду от возможностей, которыми обладают королевство и страны БРИКС", - сообщает "Аль-Арабийя".
"Королевство остается крупнейшим коммерческим партнером БРИКС на Ближнем Востоке. (...) Общий объем торговли со странами БРИКС вырос с $81 млрд в 2017 году до $128 млрд в 2021 году и превысил $160 млрд в 2022 году", - напомнил министр.
Он отметил, что Саудовская Аравия в отношениях с прочими странами придерживается тех же ценностей, что и государства БРИКС, таких как уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, соблюдение положений международного права. Принц добавил, что также Эр-Рияд хочет способствовать международным усилиям по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности в условиях повторяющихся кризисов и проблем с поставками товаров.
БРИКС объединяет Бразилию, Индию, КНР, Россию и Южную Африку. Ранее ряд стран изъявил желание стать членами этого объединения - Иран, Алжир, Аргентина, Бахрейн, Индонезия, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ.
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