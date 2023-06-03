Венгрия не планирует быть акционером турецкого газового хаба, но подчеркивает его важность для Юго-Восточной Европы - глава МИД Сийярто

Турция неизбежно станет ключевым поставщиком газа в Юго-Восточную Европу; Венгрия заинтересована в соответствующих поставках, но не намерена участвовать, как акционер, в энергетических проектах, сообщил "Интерфаксу" министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Вы знаете, если вы посмотрите на юго-восточную часть Европы и посмотрите на транзит, то Турция неизбежна (как поставщик - ИФ). Так что нам очень нужна: у нее есть источник, есть возможности для транзита", - сказал он.
Сийярто отметил, Турцию, как надежного поставщика, в том числе российского газа по "Турецкому потоку".
"Мы полагаемся на Турцию как на партнера по транзиту. Но у нас нет цели покупать какие-либо акции в Турции в какой-либо энергетической инфраструктуре", - подчеркнул Сийярто.
В октябре 2022 года президент России Владимир Путин выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из России в Турцию по дну Черного моря, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.
Турция планировала в феврале обсудить создание такого хаба с потенциальными странами-участницами, но соответствующая конференция была отложена в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны.
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