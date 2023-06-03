Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8298 RUR   0.021 GBR   2.1297 TRY   0.0814

Цена на нефть

01.06 $/bbl +/- WTI 70.10 +2.01 Brent 74.28 +1.68

Дальнее зарубежье 03.06.2023 18:24

Венгрия не планирует быть акционером турецкого газового хаба, но подчеркивает его важность для Юго-Восточной Европы - глава МИД Сийярто

Турция неизбежно станет ключевым поставщиком газа в Юго-Восточную Европу; Венгрия заинтересована в соответствующих поставках, но не намерена участвовать, как акционер, в энергетических проектах, сообщил "Интерфаксу" министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Вы знаете, если вы посмотрите на юго-восточную часть Европы и посмотрите на транзит, то Турция неизбежна (как поставщик - ИФ). Так что нам очень нужна: у нее есть источник, есть возможности для транзита", - сказал он.

Сийярто отметил, Турцию, как надежного поставщика, в том числе российского газа по "Турецкому потоку".

"Мы полагаемся на Турцию как на партнера по транзиту. Но у нас нет цели покупать какие-либо акции в Турции в какой-либо энергетической инфраструктуре", - подчеркнул Сийярто.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из России в Турцию по дну Черного моря, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

Турция планировала в феврале обсудить создание такого хаба с потенциальными странами-участницами, но соответствующая конференция была отложена в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗ, ХАБ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Турция готова рассмотреть возможность экспорта в Европу небольших объемом газа, добываемого на Черном море – TPAO Азербайджан в I квартале увеличил экспорт газа в Турцию на 14% Азербайджан в январе-феврале увеличил экспорт газа в Турцию на 10% Турция начала поставки газа с черноморского месторождения Сакарья Турция начинает добычу газа на месторождении Сакарья в Черном море Турецкий министр заявил, что Турция совместно с Азербайджаном рассчитывает поставлять газ в Европу Азербайджан в январе стал вторым поставщиком газа в Турцию Бердымухамедов заявил о готовности Туркменистана рассмотреть вопрос о поставках газа в Турцию Турция рассчитывает через полтора месяца получить газ с черноморского месторождения Сакарья Турция в 2022г из-за резкого роста цен сократила импорт газа на 7%

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az