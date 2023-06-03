Заседание стран ОПЕК закончилось, переговоры по добыче продлятся 4 июня - министр Конго

Конференция стран ОПЕК закончилась, обсуждение политики по добыче нефти продолжится в воскресенье, сообщил журналистам министр нефти Конго Бруно Жан-Ришар Итуа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».