FlyArystan запустил рейс по направлению Астана-Баку

Авиакомпания FlyArystan совершила первый официальный рейс по маршруту Астана-Баку. В мероприятии, организованном в аэропорту по случаю открытия нового рейса, приняли участие руководство Бакинского международного аэропорта имени Гейдара Алиева, представители казахстанских авиакомпаний FlyArystan и AirAstana, сотрудники Посольства Казахстана в Азербайджане, представители местных СМИ. Отныне количество рейсов между Баку и казахстанскими городами Астана, Алматы, Актобе и Актау увеличится с 17 до 19 в неделю, а с постепенным наращиванием торгово-экономических отношений их число увеличится. Продолжительность полета между Баку и Астаной составит примерно 3 часа 20 минут. В.Алиев

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