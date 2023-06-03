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Транспорт и связь 03.06.2023 19:06

FlyArystan запустил рейс по направлению Астана-Баку

Авиакомпания FlyArystan совершила первый официальный рейс по маршруту Астана-Баку.

В мероприятии, организованном в аэропорту по случаю открытия нового рейса, приняли участие руководство Бакинского международного аэропорта имени Гейдара Алиева, представители казахстанских авиакомпаний FlyArystan и AirAstana, сотрудники Посольства Казахстана в Азербайджане, представители местных СМИ.

Отныне количество рейсов между Баку и казахстанскими городами Астана, Алматы, Актобе и Актау увеличится с 17 до 19 в неделю, а с постепенным наращиванием торгово-экономических отношений их число увеличится.

Продолжительность полета между Баку и Астаной составит примерно 3 часа 20 минут.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, FLYARYSTAN, АВИАРЕЙС


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