Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8298 RUR   0.021 GBR   2.1297 TRY   0.0814

Цена на нефть

01.06 $/bbl +/- WTI 70.10 +2.01 Brent 74.28 +1.68

Регион 03.06.2023 17:08

Переизбранный на третий срок президент Турции Эрдоган принес присягу перед парламентариями

Церемония приведения к присяге президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась в субботу в турецком парламенте.

"Торжественная церемония присяги и вступления в должность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась в субботу 3 июня в здании турецкого парламента в Анкаре", - передает агентство "Анадолу".

На церемонии присутствовали представители 78 стран, включая глав государств и правительств 20 стран.

69-летний Эрдоган избран на третий президентский срок - до 2028 года.

Позднее Эрдоган возложил венок к мавзолею основателя и первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Также запланирован обед в честь прибывших на мероприятие гостей.

В субботу Эрдоган также назовет новый состав кабинета министров Турции.

Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции, который прошел 28 мая. Согласно данным после обработки 99,75% бюллетеней, Эрдоган получил 52,1% голосов, а его оппонент, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу, набрал 47,9%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИСЯГА


Похожие новости


Эрдоган после победы на выборах призвал сограждан сплотиться Эрдоган побеждает с 53% голосов на выборах президента Турции - предварительные результаты Победа Кылычдароглу во втором туре выборов президента Турции стала невозможной после того, как Эрдогана поддержал бывший кандидат Оган - эксперт Эрдоган победил в 51 из 81 провинции Турции Алиев поздравил Эрдогана с результатами голосования на выборах в Турции Эрдоган считает, что переизбрался уже в первом туре Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции Эрдоган заявил, что на его предвыборный митинг в Стамбуле пришли порядка 1,7 млн человек Турция обнаружила высококачественную нефть на юго-востоке страны Президент Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az