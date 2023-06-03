Переизбранный на третий срок президент Турции Эрдоган принес присягу перед парламентариями

Церемония приведения к присяге президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась в субботу в турецком парламенте.

"Торжественная церемония присяги и вступления в должность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась в субботу 3 июня в здании турецкого парламента в Анкаре", - передает агентство "Анадолу".

На церемонии присутствовали представители 78 стран, включая глав государств и правительств 20 стран.

69-летний Эрдоган избран на третий президентский срок - до 2028 года.

Позднее Эрдоган возложил венок к мавзолею основателя и первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Также запланирован обед в честь прибывших на мероприятие гостей.

В субботу Эрдоган также назовет новый состав кабинета министров Турции.

Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции, который прошел 28 мая. Согласно данным после обработки 99,75% бюллетеней, Эрдоган получил 52,1% голосов, а его оппонент, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу, набрал 47,9%.