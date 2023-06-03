Генсек ОПЕК: Иран может значительно увеличить добычу нефти за очень короткое время

Иран - ключевой и фундаментальный игрок на рынке нефти, имеющий возможность быстро нарастить добычу. Таким мнением поделился генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в интервью иранскому агентству Shana.

"Сейчас Иран находится под санкциями, и это ограничивает его производство. Мы знаем, что Иран имеет возможность значительно увеличить добычу за очень короткое время. Это было продемонстрировано в 2015 году, когда санкции были сняты, я полагаю, Ирану удалось увеличить добычу нефти и конденсата почти на 1 млн баррелей в сутки. Мы считаем, что Иран все еще инвестирует. Я слышал это сегодня от его превосходительства министра [нефти Джавад] Оуджи: значительные инвестиции направляются в разведку и переработку в Иране, в переработку, в нефтехимию", - сказал он, подчеркнув, что ОПЕК "приветствует возвращение Ирана".

Аль-Гайс отметил, что спрос на энергию будет расти в обозримом будущем, и его обеспечение потребует значительных инвестиций.

"Мы считаем важным, чтобы увеличение спроса на энергию, которое, по нашим оценкам, составит около 23% к 2045 году, подпитывалось нефтью. Спрос на нефть вырастет по сравнению с сегодняшним почти на 13 млн баррелей в сутки. 13 млн баррелей в сутки к 2045 году по-прежнему требуют значительных инвестиций", - сказал он.

По оценкам ОПЕК, для обеспечения растущего спроса в период до 2045 года потребуется инвестировать $12,1 трлн: порядка $9,5 трлн в upstream (разведка и добыча нефти и газа), $1,5 трлн в downstream (переработка), еще $1 трлн в midstream (хранение и транспортировка).

Также Аль-Гайс подчеркнул, что к концу 2023 года спрос на нефть вернется к доковидным значениям - почти 101,9-102 млн б/с. При этом уровень инвестиций пока не восстановился: если до пандемии COVID объем ежегодных инвестиций в нефтяную отрасль был в диапазоне $500-600 млрд, то сегодня речь идет о $350-400 млрд.