Франция активный участник де-факто конфликта на Украине и не может претендовать на роль модератора по мирным инициативам - Песков

Франция вовлечена в конфликт на Украине и не является нейтральной страной, поэтому не может претендовать на роль модератора по мирным инициативам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не видел и не слышал никаких официальных заявлений президента Франции на этот счет, но в данном случае Францию вряд ли можно отнести к нейтральным государствам, те, которые могут претендовать на какую-то роль модератора, ну, скажем, как Бразилия, как Китай, как африканские страны, как Ватикан", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала Россия 1 (ВГТРК), фрагмент которого в Телеграм-канале выложил журналист Павел Зарубин.
Он добавил: "Франция уже этого не может делать, потому что Франция активный участник де-факто этого конфликта, причем участник со стороны Украины".
Песков отметил, что французы должны отдавать в этом отчет. "Поэтому это первое, почему вряд ли они могут на это претендовать. Второе - сейчас Украина - это фактически инструмент конфликта, конфликт действительно стал более широким, коллективный Запад, собственно, ведет такую комбинированную войну против нашей страны", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
И добавил, что "с этим инструментом заниматься решением конфликта - бесперспективно". "Это тоже нужно понимать", - сказал Песков.
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