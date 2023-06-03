Ситуация в Бахмуте условно стабильная, «вагнеровцы» ещё не окончательно покинули город

Ситуация в Бахмуте по состоянию на субботу, 3 июня, условно стабильная, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Мы контролируем юго-западные окраины города. Вагнеровцы окончательно еще не покинули город. Совершают инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии», - написала Маляр в телеграм-канале.

Она также отметила, что на Бахмутском направлении противник пытался вернуть утраченные позиции, но не смог.

«Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на востоке, чтобы выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Впрочем, врагу не удается продвигаться из-за мощного сопротивления наших сил обороны», - рассказала Маляр.

При этом, подчеркнула она, ситуация несущественно, но изменяется.

«Несколько месяцев подряд враг наступал на востоке в четырех направлениях - Авдиевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском. Позже периодически активизировался еще в двух направлениях - Шахтерском и Купянском. Выйти за это время на границы Донецкой и Луганской области врагу так и не удалось. Враг истощился и сейчас производит замену войск и перегруппировку", - указала замминистра.