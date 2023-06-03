Байден утвердил закон о повышении лимита госдолга США

Президент США Джо Байден в субботу подписал закон о повышении потолка государственного долга

"В субботу 3 июня президент Байден утвердил "Закон о налоговой ответственности от 2023 года", который приостанавливает действие лимита государственного долга до 1 января 2025 года и увеличивает лимит со 2 января 2025 года для выполнения обязательств, установленных в период приостановки; устанавливает новые дискреционные лимиты расходов (...) и отменяет приостановку выплат по федеральным студенческим кредитам", - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

Этот закон приостанавливает действие лимита госдолга США, составляющего в настоящее время $31,4 млрд.