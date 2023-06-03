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Регион 03.06.2023 23:31

Главой МИД Турции стал Хакан Фидан, а министром обороны - Яшар Гюлер

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу объявил, что новым министром иностранных дел Турции становится Хакан Фидан, а министром обороны - Яшар Гюлер.

До этого Фидан занимал пост главы нацразведки Турции, а Гюлер был начальником Генштаба ВС страны.

На пост вице-президента назначен Джевдет Йылмаз. Также в новом кабмине министром финансов стал Мехмет Шимшек, главой Минюста - Йылмаз Тунч, а главой МВД - Али Ерликая.

Пост министра окружающей среды занял Мехмет Ожасеки.

Министром энергетики назначен Алпарслан Байрактар.

Ранее в субботу Эрдоган официально вступил в должность главы государства после переизбрания на выборах.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КАБМИН, НАЗНАЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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