Главой МИД Турции стал Хакан Фидан, а министром обороны - Яшар Гюлер

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу объявил, что новым министром иностранных дел Турции становится Хакан Фидан, а министром обороны - Яшар Гюлер.
До этого Фидан занимал пост главы нацразведки Турции, а Гюлер был начальником Генштаба ВС страны.
На пост вице-президента назначен Джевдет Йылмаз. Также в новом кабмине министром финансов стал Мехмет Шимшек, главой Минюста - Йылмаз Тунч, а главой МВД - Али Ерликая.
Пост министра окружающей среды занял Мехмет Ожасеки.
Министром энергетики назначен Алпарслан Байрактар.
Ранее в субботу Эрдоган официально вступил в должность главы государства после переизбрания на выборах.
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