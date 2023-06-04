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Дальнее зарубежье 04.06.2023 19:30

Авиация ВС Судана наносит удары по позициям сил спецназа в окрестностях Хартума

Авиация армии Судана наносит удары по позициям сил быстрого реагирования (спецназ) в окрестностях Хартума, передает телеканал Al Jazeera.

По его данным, под обстрелом оказались районы, которые находятся к востоку от столицы страны.

Как сообщает Телеканал Al Hadath армейская авиация осуществляет воздушный налет на севере города Северный Хартум. По его информации, операция сопровождается мощным артиллерийским обстрелом.

В нескольких районах столицы идут столкновения между армией и спецназом. Звуки стрельбы слышны также в городе Омдурман. Кроме того, по данным Al Hadath, бои продолжаются в регионе Дарфур на западе суданского государства.

Вечером 3 июня истек срок действия временного гуманитарного перемирия, о котором представители армии Судана и спецназа договорились на переговорах в саудовском городе Джидда. 31 мая стало известно, что суданская армия приостанавливает участие в переговорах со спецназом в Джидде.

Ранее стороны вооруженного конфликта в Судане согласились на гуманитарное перемирие сроком на семь дней.

В.Алиев

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Тэги: СУДАН, СПЕЦНАЗ, УДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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