Авиация ВС Судана наносит удары по позициям сил спецназа в окрестностях Хартума

Авиация армии Судана наносит удары по позициям сил быстрого реагирования (спецназ) в окрестностях Хартума, передает телеканал Al Jazeera.
По его данным, под обстрелом оказались районы, которые находятся к востоку от столицы страны.
Как сообщает Телеканал Al Hadath армейская авиация осуществляет воздушный налет на севере города Северный Хартум. По его информации, операция сопровождается мощным артиллерийским обстрелом.
В нескольких районах столицы идут столкновения между армией и спецназом. Звуки стрельбы слышны также в городе Омдурман. Кроме того, по данным Al Hadath, бои продолжаются в регионе Дарфур на западе суданского государства.
Вечером 3 июня истек срок действия временного гуманитарного перемирия, о котором представители армии Судана и спецназа договорились на переговорах в саудовском городе Джидда. 31 мая стало известно, что суданская армия приостанавливает участие в переговорах со спецназом в Джидде.
Ранее стороны вооруженного конфликта в Судане согласились на гуманитарное перемирие сроком на семь дней.
В.Алиев
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