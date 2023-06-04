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Дальнее зарубежье 04.06.2023 20:13

Турция начала размещение батальона сил спецназначения в Косово

Министерство обороны Турции сообщило, что страна начала размещение в Косово батальона сил специального назначения. Сообщение об этом было размещено на странице министерства в социальной сети Twitter.

С просьбой об этом до этого обратились к Анкаре в НАТО.

"После событий, произошедших в Косово, дислоцированный в регионе батальон сил спецназначения нашей 65-й мотострелковой бригады начал развертывание в Косово", - сообщили в министерстве.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что Анкара по просьбе НАТО направит батальон сил спецназначения в Косово.

В.Алиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, КОСОВО, СПЕЦНАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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