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ТЭК 04.06.2023 19:40

Соглашение ОПЕК+ будет продлено на 2024г, Саудовская Аравия еще добровольно сократит добычу

Соглашение ОПЕК+ будет продлено на 2024 год, сообщили источники "Интерфакса".

Кроме того, Саудовская Аравия планирует еще одно добровольное снижение нефтедобычи.

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Тэги: МИР, НЕФТЕДОБЫЧА, ОПЕК, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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