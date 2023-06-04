Соглашение ОПЕК+ будет продлено на 2024г, Саудовская Аравия еще добровольно сократит добычу

Соглашение ОПЕК+ будет продлено на 2024 год, сообщили источники "Интерфакса". Кроме того, Саудовская Аравия планирует еще одно добровольное снижение нефтедобычи.

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