Россия уже достигла целевого уровня в рамках добровольного сокращения добычи нефти на 500 тыс. б/с

Россия уже достигла целевого уровня в рамках добровольного сокращения добычи нефти.

"Все основные цифры, которые будут оцениваться по данным 6 независимых источников, появятся чуть позже, секретариат ОПЕК будет их использовать для общей статистики. По данным Минэнерго РФ, мы вышли на (сокращение - ИФ) на 500 тыс. баррелей в сутки, которые были заявлены, и дальше будем также продолжать действия тех договоренностей, которые были достигнуты", - сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.