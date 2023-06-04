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Дальнее зарубежье 04.06.2023 20:58

РФ продлит свои добровольные ограничения по добыче нефти в 500 тыс. б/с на весь 2024г

Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на весь 2024 год.

"Россия продлит свое добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности в координации со странами - участницами соглашения ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольном сокращении в апреле", - сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Это добровольное сокращение будет осуществляться по сравнению с требуемым уровнем добычи, согласованным на 35-й министерской встрече ОПЕК+ 4 июня 2023 года", - отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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