Азербайджан добычу в рамках ОПЕК+ в 2024г снизит на 133 тыс. б/с

Добыча нефти в Азербайджане в рамках сделки ОПЕК+ в 2024 году снизится на 133 тыс. б/с - до 551 тыс. б/с.
Альянс ОПЕК+ на заседании в воскресенье принял решение изменить уровень добычи нефти на 2024 год до 40,46 млн баррелей в сутки, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на пресс-релизе альянса.
Из них страны ОПЕК - 24,994 млн б/с, не-ОПЕК - 15,469 млн б/с.
Согласно сделке от октября 2022 года страны ОПЕК+ должны были добывать 41,856 млн б/с, из них страны ОПЕК - 25,416 млн б/с, не-ОПЕК - 16,44 млн б/с.
По новому соглашению разрешенный уровень добычи не меняется у Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Алжира, Казахстана, Омана и Южного Судана.
Разрешенный уровень добычи в рамках сделки ОПЕК+ станет ниже у Азербайджана на 133 тыс. б/с - 551 тыс. б/с, у России - на 650 тыс. б/с - 9,828 млн б/с, у Анголы на 175 тыс. б/с ниже - 1,28 млн б/с, у Конго - на 34 тыс. б/с ниже - 276 тыс. б/с, у Экваториальной Гвинеи - на 51 тыс. б/с меньше - 70 тыс. б/с, у Нигерии - на 362 тыс. б/с меньше - 1,38 млн б/с, у Брунея на 14 тыс. б/с - 83 тыс. б/с.
Увеличить добычу смогут ОАЭ - на 200 тыс. б/с - до 3,219 млн б/с и Мексика - на 125 тыс.б/с - до 1,753 млн б/с.
Р.Ахмедов
Азербайджанские военные пресекли попытку армянских НВФ в Карабахе осуществить разведку с использованием квадрокоптера
Армяне обстреляли позиции ВС Азербайджана
Байрамов поздравил нового главу МИД Турции и пригласил его посетить Азербайджан
За 24 часа в Азербайджане выявили 2 случая COVID-19
В Азербайджане за 24 часа умерло двое больных COVID-19
Десятки человек погибли в результате железнодорожной катастрофы на востоке Индии, 350 ранены
Азербайджан подписал меморандумы по ВИЭ-проектам в Нахчыване и В.Зангезуре на 900 МВт
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Армения нашла пути закупки вооружений на замену российскому экспорту
Членство в ОДКБ создает проблемы для Армении - Григорян
Армения отказалась от контроля за транспортным сообщением пограничной службой ФСБ России при будущем разблокировании связей с Азербайджаном
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank открыл еще один филиал в обновленной концепции
День Защиты Детей был отмечен в Гяндже с поддержкой Yelo Bank
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС