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ТЭК 04.06.2023 20:33

Азербайджан добычу в рамках ОПЕК+ в 2024г снизит на 133 тыс. б/с

Добыча нефти в Азербайджане в рамках сделки ОПЕК+ в 2024 году снизится на 133 тыс. б/с - до 551 тыс. б/с.

Альянс ОПЕК+ на заседании в воскресенье принял решение изменить уровень добычи нефти на 2024 год до 40,46 млн баррелей в сутки, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на пресс-релизе альянса.

Из них страны ОПЕК - 24,994 млн б/с, не-ОПЕК - 15,469 млн б/с.

Согласно сделке от октября 2022 года страны ОПЕК+ должны были добывать 41,856 млн б/с, из них страны ОПЕК - 25,416 млн б/с, не-ОПЕК - 16,44 млн б/с.

По новому соглашению разрешенный уровень добычи не меняется у Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Алжира, Казахстана, Омана и Южного Судана.

Разрешенный уровень добычи в рамках сделки ОПЕК+ станет ниже у Азербайджана на 133 тыс. б/с - 551 тыс. б/с, у России - на 650 тыс. б/с - 9,828 млн б/с, у Анголы на 175 тыс. б/с ниже - 1,28 млн б/с, у Конго - на 34 тыс. б/с ниже - 276 тыс. б/с, у Экваториальной Гвинеи - на 51 тыс. б/с меньше - 70 тыс. б/с, у Нигерии - на 362 тыс. б/с меньше - 1,38 млн б/с, у Брунея на 14 тыс. б/с - 83 тыс. б/с.

Увеличить добычу смогут ОАЭ - на 200 тыс. б/с - до 3,219 млн б/с и Мексика - на 125 тыс.б/с - до 1,753 млн б/с.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЕДОБЫЧА, КВОТЫ


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