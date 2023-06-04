Общая добыча нефти стран ОПЕК+ в 2024г будет скорректирована до 40,46 млн б/с

Уровень общей добычи нефти стран-ОПЕК+ будет скорректирована до 40,46 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года, сообщается в пресс-релизе ОПЕК.

Следующая встреча ОПЕК+ состоится 26 ноября в Вене.

Совместный министерский комитет по мониторингу (JMMC) планируется проводить каждые два месяца, министерскую встречу ОПЕК+ каждые шесть месяцев.

В пресс-релизе ОПЕК отмечается важность соблюдения полного соответствия принятым решениям и реализации концепции компенсации теми странами, которые добывают выше требуемого уровня производства.