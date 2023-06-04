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ТЭК 04.06.2023 21:07

Общая добыча нефти стран ОПЕК+ в 2024г будет скорректирована до 40,46 млн б/с

Уровень общей добычи нефти стран-ОПЕК+ будет скорректирована до 40,46 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года, сообщается в пресс-релизе ОПЕК.

Следующая встреча ОПЕК+ состоится 26 ноября в Вене.

Совместный министерский комитет по мониторингу (JMMC) планируется проводить каждые два месяца, министерскую встречу ОПЕК+ каждые шесть месяцев.

В пресс-релизе ОПЕК отмечается важность соблюдения полного соответствия принятым решениям и реализации концепции компенсации теми странами, которые добывают выше требуемого уровня производства.

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Тэги: ОПЕК, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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