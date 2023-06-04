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Регион 04.06.2023 21:19

Азербайджан и Армения до конца 2023г могут подписать соглашение о мире

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян считает возможным подписание соглашения о мире с Азербайджаном до конца 2023 года.

"Между Арменией и Азербайджаном ведутся очень интенсивные переговоры. Если эта интенсивность сохранится и будет сильное содействие международного сообщества, то есть возможность до конца года подписать соглашение о мире. Мы настроены по возможности быстро подписать соглашение", - заявил Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.

По его словам, Ереван положительно оценивает встречу 1 июня в Кишиневе президента Азербайджана и премьера Армении.

"Это хорошая возможность, чтобы продвинуть вперед повестку мира. Содействие международного сообщества этой повестке очень важно", - сказал Григорян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, СОВБЕЗ, АЗЕРБАЙДЖАН, СОГЛАШЕНИЕ


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