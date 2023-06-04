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ТЭК 04.06.2023 22:12

Казахстан продлит в рамках сделки ОПЕК+ добровольное сокращение нефти на 78 тыс. б/с до конца декабря 2024г

Казахстан продлит в рамках сделки ОПЕК+ добровольное сокращение нефти на 78 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2024 года, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе Минэнерго республики.

"Казахстан продлит свое добровольное сокращение на 78 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности по согласованию со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольных сокращениях в апреле", - сообщили агентству в министерстве.

"Это добровольное сокращение будет происходить от требуемого уровня добычи, как это было согласовано на 35-ом министерском совещании ОПЕК + 4 июня", - добавили в ведомстве.

Казахстан ранее заявлял о намерении снизить добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года.

Известно, что на апрель квота Казахстана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 1,628 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КАЗАХСТАН, ОПЕК, НЕФТЬ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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