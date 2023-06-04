Азербайджанские военные пресекли попытку армянских НВФ в Карабахе осуществить разведку с использованием квадрокоптера

Азербайджанские военные пресекли разведывательную деятельность армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ), находящихся в Карабахском экономическом районе Азербайджана, с использованием квадрокоптера.
«4 июня около 20:10 был замечен квадрокоптер, принадлежащий членам армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, который совершал разведывательный полет над позициями нашей армии, расположенными в направлении Агдамского района», - сообщает Минобороны Азербайджана.
В информации отмечается, что в результате неотложных мер, принятых ВС Азербайджана, деятельность квадрокоптера, пытавшегося пролететь над позициями азербайджанских военных, была предотвращена.
Минобороны указывает, что кроме этого, около 18:25 подразделения ВС Армении со своих позиций, расположенных в направлении поселка Зарканд Басаркечарского района, открыли огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в поселке Юхары Айрым Кяльбаджарского района (на границе с Арменией – ИФ).
Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры, подчеркивает ведомство.
Р.Ахмедов
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