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Карабах 04.06.2023 22:21

Азербайджанские военные пресекли попытку армянских НВФ в Карабахе осуществить разведку с использованием квадрокоптера

Азербайджанские военные пресекли разведывательную деятельность армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ), находящихся в Карабахском экономическом районе Азербайджана, с использованием квадрокоптера.

«4 июня около 20:10 был замечен квадрокоптер, принадлежащий членам армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, который совершал разведывательный полет над позициями нашей армии, расположенными в направлении Агдамского района», - сообщает Минобороны Азербайджана.

В информации отмечается, что в результате неотложных мер, принятых ВС Азербайджана, деятельность квадрокоптера, пытавшегося пролететь над позициями азербайджанских военных, была предотвращена.

Минобороны указывает, что кроме этого, около 18:25 подразделения ВС Армении со своих позиций, расположенных в направлении поселка Зарканд Басаркечарского района, открыли огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в поселке Юхары Айрым Кяльбаджарского района (на границе с Арменией – ИФ).

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры, подчеркивает ведомство.

Р.Ахмедов

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Тэги: КАРАБАХ, КВАДРОКОПТЕР, РАЗВЕДКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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