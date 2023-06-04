Членство в ОДКБ создает проблемы для Армении - Григорян

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил о проблемах, связанных с членством республики в ОДКБ.

"Членство Армении в ОДКБ, конечно, создает определенные проблемы, но не ограничивает наше сотрудничество с другими странами. Мы интенсивно работаем с нашими западными партнерами в направлении укрепления нашего сотрудничество в сфере безопасности и продолжим эту работу", - сказал Григорян в эфире армянского Общественного телевидения.

По его словам, "трудно будет найти пример содействия ОДКБ Армении, начиная с 2020 года".

Григорян отметил, что Армения нашла альтернативу - "к примеру, мониторинговую миссию Евросоюза".

"И только после этого ОДКБ предложил Армении содействие. Так называемый военный блок (...) предлагает Армении миссию по сбору фактов. Это, по крайней мере, несерьезно", - резюмировал секретарь Совбеза.