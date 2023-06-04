Армения нашла пути закупки вооружений на замену российскому экспорту

Армения нашла альтернативные решения закупок вооружения на фоне возникших по этому вопросу проблем с Россией, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
"Есть множество стран, с которыми интенсивно ведутся обсуждения по вопросу покупки оружия. По какой-то части уже имеем результаты, по другой части пока переговоры продолжаются. Армения ищет и находит альтернативные решения, пока возникшая в отношениях Армении и России проблема по части поставок вооружения не решится", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.
Он отметил, что намерен обсудить этот вопрос со своим российским коллегой в Минске в рамках встречи секретарей Совбезов стран ОДКБ.
"Мы понимаем, видим реальность, которая существует - это война Россия-Украина, возможности России обслуживать эту войну, учитываем, что возможности у России не такие большие, чтобы и экспортировать вооружение. И мы пошли по пути поиска других ресурсов", - объяснил Григорян.
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