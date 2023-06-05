Счетпалата согласно с обновленной оценкой правительства Азербайджана по инфляции в 2023г

Счетная палата Азербайджана согласна с обновленной оценкой правительства по инфляции в 2023 году.

«Согласно первичным оценкам правительства (представленным осенью 2022г – ИФ) прогноз по среднегодовой инфляции на 2023 год составлял 6,9%. Мы тогда заявили, что этот прогноз слишком оптимистичным. Сейчас правительство обновило прогноз по инфляции и ожидает ее на уровне 10,4%. Наш анализ показывает, что инфляция по итогам текущего года будет на уровне обновленного прогноза правительства», - отмечает Счетпалата в заключении по проекту поправок в госбюджете на 2023 год, который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2022 года составила 13,9%.

А.Азизов