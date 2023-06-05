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05.06.2023 11:48

Яркий летний кредит от Yelo Bank

Этим летом Yelo Bank предлагает яркую кредитную программу для всех,кто планируем реализовать свои планы – путешествовать, сделать ремонт, купить автомобиль и так далее. Получить кредит наличными до 50 000 AZN можно всего по 11.7% годовых.Максимальный срок кредита составляет 59 месяцев.Так же есть возможность получить кредит в размере до 12 заработных плат без залога.

Для вашего удобства вы можете оформить кредит онлайнчерез приложение Yelo App или на сайте yelo.az, а так женаписав на официальные страницы банка в социальных сетях.Если у вас есть карта от Yelo Bank, то при онлайн заказе средства кредита будут автоматически загружены на вашу карту. Даже если вы новый клиент, средства кредита будут доставлены на вашу карту, где бы вы ни находились. Чтобы оформить заявку, перейдите по этой ссылке: https://bit.ly/ylkfnty


У вас есть дополнительные вопросы о заказе кредита онлайн?Тогда позвоните по номеру 981 или напишите нам черезFacebook,Instagram илиWhatsАpp.

YeloBank– Яркий банкинг!

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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