Kapital Bank получил очередную престижную международную награду

Крупнейший работодатель среди финансовых учреждений страны Kapital Bank был удостоен очередной международной награды. Kapital Bank стал первым банком в Азербайджане, получившим престижную награду «Great Place To Work» («Отличное место для работы»).

«Всем известно, что Kapital Bank является ведущим банком страны как по количеству сотрудников, так и как самый активный работодатель. Теперь мы можем добавить в этот список и то, что Kapital Bank — отличное место для работы. Банк постоянно работает над поддержанием привлекательности своей рабочей среды и идеальных условий труда для каждого сотрудника. Наш основной фокус также остается неизменным — развитие наших сотрудников и создание отличных карьерных возможностей», — заявила лидер Офиса организационного развития Kapital Bank Фаргана Мамедова.

«Great Place To Work» — международная организация, работающая на 5 континентах и ​​в более чем 60 странах. Цель учреждения — определить список самых желанных рабочих мест для людей.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 115 филиалах и 30 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart: https://kbl.az/tkstcrd.