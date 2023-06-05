Главы Минобороны США и Индии обсудили стратегические интересы

Усиление оборонного сотрудничества Индии и США стало темой переговоров главы индийского Минобороны Раджнатха Сингха с шефом Пентагона Ллойдом Остиным, прибывшим в Нью-Дели.

"Рад встретить моего друга, министра обороны США Остина, в Нью-Дели. Наши переговоры шли вокруг укрепления оборонного сотрудничества сразу в нескольких сферах, в том числе в плане сближения наших стратегических интересов и расширения взаимодействия в области безопасности", - написал Сингх в твиттере.

Он подчеркнул, что партнерство Индии и США играет ключевую роль в "обеспечении свободного, открытого и связанного правилами Индо-Тихоокеанского региона".

В свою очередь Associated Press (AP) отмечает, что визит Остина в Индию служит подготовкой к поездке индийского премьера Нарендры Моди в Вашингтон 22 июня. При этом, по некоторым данным, Индия планирует купить у США 18 ударных БПЛА для их возможного размещения на границах с КНР и Пакистаном, в районе Индийского океана.

Ранее индийские СМИ сообщали, что в мае Индия и США обсуждали сотрудничество в производстве авиадвигателей для военных самолетов, БМП, гаубиц и высокоточных боеприпасов для них.

AP напоминает, что торговля Индии и США оборонной продукцией выросла с почти нулевой отметки в 2008 году до более чем $20 млрд в 2020 году. Индия закупила, в частности, патрульный самолет дальней морской авиации, транспортный самолет C-130, ракеты и беспилотники.