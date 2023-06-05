Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8184 RUR   0.021 GBR   2.113 TRY   0.0805

Цена на нефть

02.06 $/bbl +/- WTI 71.74 +1.64 Brent 76.13 +1.85

Дальнее зарубежье 05.06.2023 12:28

Главы Минобороны США и Индии обсудили стратегические интересы

Усиление оборонного сотрудничества Индии и США стало темой переговоров главы индийского Минобороны Раджнатха Сингха с шефом Пентагона Ллойдом Остиным, прибывшим в Нью-Дели.

"Рад встретить моего друга, министра обороны США Остина, в Нью-Дели. Наши переговоры шли вокруг укрепления оборонного сотрудничества сразу в нескольких сферах, в том числе в плане сближения наших стратегических интересов и расширения взаимодействия в области безопасности", - написал Сингх в твиттере.

Он подчеркнул, что партнерство Индии и США играет ключевую роль в "обеспечении свободного, открытого и связанного правилами Индо-Тихоокеанского региона".

В свою очередь Associated Press (AP) отмечает, что визит Остина в Индию служит подготовкой к поездке индийского премьера Нарендры Моди в Вашингтон 22 июня. При этом, по некоторым данным, Индия планирует купить у США 18 ударных БПЛА для их возможного размещения на границах с КНР и Пакистаном, в районе Индийского океана.

Ранее индийские СМИ сообщали, что в мае Индия и США обсуждали сотрудничество в производстве авиадвигателей для военных самолетов, БМП, гаубиц и высокоточных боеприпасов для них.

AP напоминает, что торговля Индии и США оборонной продукцией выросла с почти нулевой отметки в 2008 году до более чем $20 млрд в 2020 году. Индия закупила, в частности, патрульный самолет дальней морской авиации, транспортный самолет C-130, ракеты и беспилотники.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, США, ОБОРОНА, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Премьер Индии посетит США Моди на видеовстрече с Байденом выразил надежду на мирное решение ситуации вокруг Украины Байден решит, нужно ли вводить санкции против Индии за покупку С-400 США поделились опасениями с Индией по закупке российских С-400, но о возможности санкций говорить пока рано - госсекретарь WhatsApp подала иск в связи с требованием властей Индии отслеживать зашифрованные сообщения США с 4 мая ограничивают поездки из Индии из-за коронавируса - Белый дом США направят в Индию помощь на $100 млн для борьбы с COVID-19 - Белый дом Индия согласилась закупить у США вооружения на сумму более $3 млрд - Трамп Amazon получила опцион на покупку доли в индийской Future Retail США пытаются добиться от Индии разрыва контракта на поставку С-400 - Борисов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az