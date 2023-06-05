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Финансы 05.06.2023 11:49

Азербайджан в 2023г вложит $125 млн в капитал совместных инвестфондов с Узбекистаном и Кыргызстаном

Правительство Азербайджана в 2023 году выделит из госбюджета 212,5 млн манатов ($125 млн) для формирования уставного капитала в совместных инвестиционных фондах, создаваемых с Узбекистаном и Кыргызстаном.

«Средства в размере 212,5 млн манатов на эти цели предусмотрены в поправках в госбюджете Азербайджана на 2023 год, которые завтра будут рассмотрены на пленарном заседании правительства», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве.

Как сообщалось ранее, Азербайджан и Узбекистан 24 февраля 2023 года подписали соглашение о создании совместного инвестиционного фонда. Верхний предел уставного капитала фонда составит $500 млн. Доля Азербайджана в капитале фонда составит 75%, Узбекистана – 25%. Основная задача фонда – кредитование совместных проектов, включая проектов в третьих странах.

Баку и Бишкек 11 октября 2022 года подписали соглашение о создании Азербайджано-Кыргызского фонда развития. Уставной капитал совместного инвестиционного фонда составит $25 млн, штаб-квартира будет находится в г. Бишкек. Цель создания фонда - содействие экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Азербайджаном, модернизации и развитию экономики, эффективному использованию возможностей. Фонд будет осуществлять инвестиции в приоритетные для учредителей проекты в Кыргызстане путем предоставления кредитов и займов, участия в капитале и использования иных финансовых инструментов в отношениях с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными и ведущими свою деятельность на территории страны. Приоритетными сферами для инвестиций являются АПК, сектор водоснабжения, здравоохранения, автомобильная промышленность, наука, исследования и технологии, газопромышленный комплекс, швейная и текстильная промышленность, горнодобывающая и металлургическая промышленность и др.

А.Азизов

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КЫРГЫЗСТАН, ИНВЕСТФОНДЫ


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