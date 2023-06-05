Байрамов подтвердил проведение вскоре в Вашингтоне очередного раунда переговоров с Арменией о мирном договоре

Глава МИД Азербайджана считает неизбежным подписание мирного договора с Арменией.
«В мае велись интенсивные переговоры (по мирному договору – ИФ). В начале в Вашингтоне (на уровне глав МИД Азербайджана и Армении – ИФ), потом в Москве. Кроме этого, несколько раз встречались лидеры двух стран. В ближайшее время еще один раунд переговоров (на уровне глав МИД – ИФ) состоится в Вашингтоне», - сказал Байрамов журналистам в понедельник.
По его словам, Азербайджан выступил с инициативой подписания мирного договора с Арменией на основе 5 базовых принципов, соответствующих международному праву. «Достижение мира неизбежно, соглашение о нормализации отношений должно быть подписано», - отметил он.
Байрамов при этом отметил, что по мирному договору остаются несогласованные между сторонами моменты, поэтому переговоры продолжатся.
Глава МИД Азербайджана также считает, что, в целом, в регионе протекают важнейшие процессы.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что 12 июня в Вашингтоне стартует очередной раунд переговоров по мирному договору между Баку и Ереваном.
Р.Ахмедов
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