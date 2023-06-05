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05.06.2023 12:12

Nar поддержал открытый турнир по триатлону «IronWind»

Nar поддержал открытый турнир «IronWind», посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. В соревнованиях по триатлону, организованных на острове Пираллахи, приняли участие более 100 спортсменов, представляющих разные страны.

В турнире, состоявшем из трех этапов, спортсмены сначала проплыли 1,9 км, затем проехали 90 км на велосипеде и, наконец, пробежали 21,1 км. Александр Мордасов стал победителем среди мужчин. Теймур Фараджов закончил гонку на втором месте, а Константин Ведмедь финишировал на третьем месте. В женской борьбе первые три места заняли Инна Анисимова, Рабия Оручлу и Наталья Валлек соответственно. Кроме того, трое паралимпийцев, участвовавших в турнире, были награждены Nar.

Следует отметить, что соревнования были организованы совместно Министерством Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики, Азербайджанской Федерацией Триатлона, Baku City Circuit и клубом Triterra. Одним из направлений корпоративной социальной ответственности (КСО) Nar, одного из главных сторонников турнира, является пропаганда здорового образа жизни. Здесь вы можете ознакомиться с проектами, реализованными оператором мобильной связи благодаря КСО.

Nar предоставляет высококачественные коммуникационные услуги 2,2 миллионам абонентов. За последние 4 года Nar является лидирующим мобильным оператором в стране по показателю Net Promoter Score. Оставаясь верным своей стратегии, ориентированной на клиента, мобильный оператор предлагает превосходные услуги по доступным ценам.

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