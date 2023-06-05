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Дальнее зарубежье 05.06.2023 12:15

Недостроенный мост во второй раз за два года обрушился в Индии

В индийском штате Бихар рухнул строящийся мост через реку Ганг, это произошло во второй раз за два года, сообщает в понедельник Times of India.

По данным издания, обрушились не менее 30 плит, которые уже были установлены на опоры.

О пострадавших не сообщается. Начато расследование.

В апреле 2022 года с этим мостом случилось аналогичное происшествие, тогда результаты расследования указали на то, что причиной стало использование некачественных строительных материалов.

Стоимость строительства моста первоначально оценивалась в более чем $200 млн.

Этот мост длиной более трех километров должен стать шестым на реке Ганг.

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Тэги: ИНДИЯ, МОСТ, ОБРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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