Азербайджан от деятельности магистральных трубопроводов в I кв. заработал $534 млн

Доходы Азербайджана от деятельности магистральных трубопроводов в I-ом квартале 2023 года составили 907 млн 652,3 тыс. манатов ($534 млн по текущему курсу – ИФ), что на 3,2% выше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

В частности, доходы от деятельности магистральных нефтепроводов, включая Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), составили 267 млн 400,4 тыс. манатов ($157,3 млн – ИФ). По сравнению с показателем января-марта 2022 года такие доходы сократились на 13,6%.

По данным правительства, в I-ом квартале 2023 года потери в сети магистральных нефтепроводом составили 0,7 тыс. тонн против 0,6 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.

Доходы от деятельности магистральных газопроводов Азербайджана, включая Южно-Кавказскую трубопроводную магистраль (Баку-Тбилиси-Эрзерум –ИФ), в январе-марте 2023 года составили 640 млн 251,9 тыс. манатов ($376,6 млн - ИФ), рост по сравнению с первым кварталом прошлого года на 12,3%.

Потери в сети магистральных газопроводов по итогам I-го квартала 2023 года составили 16,2 млн кубометров против показателя за аналогичный период прошлого года 13,1 млн кубометров (рост на 23,7%).

По магистральным нефтепроводам в январе-марте 2023 года транспортировано 9 млн 500,8 тыс. тонн нефти (рост на 9,9%), газопроводам – 10 млрд 996,7 млн кубометров газа (рост на 2,1%). При этом, в общем объеме прокачки нефти по магистральным нефтепроводам порядка 76,3% транспортировалось по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, а в объеме прокачки газа по магистральным газопроводам 50,1% пришлось на ЮКТМ.

Как сообщалось, доходы Азербайджана от деятельности магистральных трубопроводов в 2022 оду составили 3 млрд 567 млн 157 тыс. манатов (рост на 17%). При этом доходы от деятельности магистральных нефтепроводов, составили 1 млрд 238 млн 913,7 тыс. манатов (рост на 3,4%), магистральных газопроводов - 2 млрд 328 млн 243,1 тыс. манатов (рост – на 25,7%).

Н.Аббасова