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ТЭК 05.06.2023 12:35

Экспорт нефти по БТД в январе-апреле увеличился на 6%

Экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в январе-апреле 2023 года составил 74,14 млн баррелей, что на 6,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в турецкой компании BOTAS International Limited (BIL - оператор турецкого участка трубопровода БТД).

Согласно данным компании, в апреле нефтепроводу БТД транспортировано 19,329 млн баррелей (+ 2,1% от показателя апреля 2022 года).

В 2022 году экспорт нефти по БТД составил 225,445 млн баррелей (+ на 12,6% от показателя 2021 года).

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть и конденсат компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка нефти из других источников.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGCVidesh (2,36%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БТД, ПРОКАЧКА, BIL


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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