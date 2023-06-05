Гросси приветствовал готовность РФ допустить больше сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник положительно расценил желание РФ увидеть более широкое присутствие специалистов агентства на Запорожской АЭС (ЗАЭС).
"Мы приветствует комментарии России, которая управляет ЗАЭС, что она обеспечит наше более значительное присутствие", - заявил он на пресс-конференции.
"Как правило, у нас там четыре человека, но их может быть немного больше. Это будет зависеть от работы, которую нам придется выполнять", - отметил он.
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