Гросси приветствовал готовность РФ допустить больше сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник положительно расценил желание РФ увидеть более широкое присутствие специалистов агентства на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Мы приветствует комментарии России, которая управляет ЗАЭС, что она обеспечит наше более значительное присутствие", - заявил он на пресс-конференции.

"Как правило, у нас там четыре человека, но их может быть немного больше. Это будет зависеть от работы, которую нам придется выполнять", - отметил он.