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ТЭК 05.06.2023 19:02

Гросси приветствовал готовность РФ допустить больше сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник положительно расценил желание РФ увидеть более широкое присутствие специалистов агентства на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Мы приветствует комментарии России, которая управляет ЗАЭС, что она обеспечит наше более значительное присутствие", - заявил он на пресс-конференции.

"Как правило, у нас там четыре человека, но их может быть немного больше. Это будет зависеть от работы, которую нам придется выполнять", - отметил он.

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Тэги: МАГАТЭ, РОССИЯ, ЗАЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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