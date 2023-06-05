Посольство Ирана возобновит свою работу в Саудовской Аравии спустя семь лет после закрытия дипмиссии

Посольство Ирана в Саудовской Аравии официально возобновит работу во вторник, 6 июня после длительного перерыва, сообщили в понедельник иранские СМИ со ссылкой на МИД Исламской республики.

По данным СМИ, церемония открытия дипмиссии в Эр-Рияде состоится в присутствии нового посла Ирана Алирезы Энайяти, который ранее возглавлял посольство Исламской республики в Кувейте.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией значительно осложнились в 2016 году после того, как в Эр-Рияде казнили влиятельного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, критиковавшего саудовскую монархию. Вслед за этим в Тегеране демонстранты совершили нападение на посольство Саудовской Аравии, в ответ Эр-Рияд разорвал дипотношения с Ираном.

В марте этого года при посредничестве Китая Иран и Саудовская Аравия договорились о восстановлении дипломатических отношений.

Эр-Рияд пока не назвал дату возобновления работы посольства в Тегеране.