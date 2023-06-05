Посольство Ирана возобновит свою работу в Саудовской Аравии спустя семь лет после закрытия дипмиссии

Посольство Ирана в Саудовской Аравии официально возобновит работу во вторник, 6 июня после длительного перерыва, сообщили в понедельник иранские СМИ со ссылкой на МИД Исламской республики.
По данным СМИ, церемония открытия дипмиссии в Эр-Рияде состоится в присутствии нового посла Ирана Алирезы Энайяти, который ранее возглавлял посольство Исламской республики в Кувейте.
Отношения между Ираном и Саудовской Аравией значительно осложнились в 2016 году после того, как в Эр-Рияде казнили влиятельного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, критиковавшего саудовскую монархию. Вслед за этим в Тегеране демонстранты совершили нападение на посольство Саудовской Аравии, в ответ Эр-Рияд разорвал дипотношения с Ираном.
В марте этого года при посредничестве Китая Иран и Саудовская Аравия договорились о восстановлении дипломатических отношений.
Эр-Рияд пока не назвал дату возобновления работы посольства в Тегеране.
Азербайджанские военные участвуют в международных учениях "Anatolian Phoenix - 2023" в Турции
Главы ВМС Азербайджана и Италии провели встречу в рамках выставки "Seafuture 2023"
Байрамов обсудил с содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Гросси приветствовал готовность РФ допустить больше сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС
Доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа с АЧГ и Шах-Дениз в январе-мае составили около $4 млрд
Актеры Голливуда проголосуют по поводу забастовки вслед за сценаристами
В Азербайджане за 24 часа выявили всего один случай COVID-19
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nobel Energy и Министерство Энергетики подписали Меморандум о Взаимопонимании по строительству солнечной электростанции мощностью 400 МВт
Nar поддержал открытый турнир по триатлону «IronWind»
Kapital Bank получил очередную престижную международную награду
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС