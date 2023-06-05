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Транспорт и связь 05.06.2023 18:34

IATA повысила прогноз прибыли мировой авиаотрасли в 2023г до $9,8 млрд

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) повысила прогноз чистой прибыли мировой авиаотрасли в 2023 году до $9,8 млрд, сообщила организация.

В декабре прошлого года показатель оценивался в $4,7 млрд.

В последний раз отрасль показывала положительный финансовый результат по итогам доковидного 2019 года: чистая прибыль составила $26,4 млрд. Чистый убыток за 2022 год IATA ранее оценивала в $6,9 млрд, в 2021 году он составил $42 млрд, в 2020 - $137,7 млрд.

Выручка мировых авиакомпаний в 2023 году, как ожидается, составит $803 млрд против декабрьского прогноза в $779 млрд, рентабельность по чистой прибыли - 1,2% (против 0,6%). В 2019 году выручка была на уровне $838 млрд, рентабельность - 3,1%.

Пассажиропоток в этом году, согласно обновленному прогнозу IATA, достигнет 4,35 млрд человек (в декабре прогнозировалось 4,2 млрд), что приближается к результату 2019 года, когда было перевезено 4,54 млрд человек.

Улучшение прогноза по прибыли основано на нескольких позитивных событиях, сказал генеральный директор IATA Вилли Уолш, чьи слова приводятся в сообщении. Китай снял ограничения в отношении COVID-19 в этом году раньше, чем ожидалось. Доходы от грузовых перевозок остаются выше существовавшего до пандемии уровня - даже несмотря на то, что объемы перевозок не изменились.

"И, что касается затрат, есть некоторое облегчение. Цены на авиакеросин, хотя и остаются высокими, в первой половине года снизились", - отметил Уолш. В среднем в 2023 году стоимость авиатоплива предположительно составит $98,5 за баррель, а общие расходы на него - $215 млрд.

IATA объединяет 300 авиакомпаний, которые выполняют более 80% всех общемировых воздушных перевозок.

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Тэги: МИР, АВИАПЕРЕВОЗКИ, IATA, ПРОГНОЗ


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