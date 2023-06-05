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Транспорт и связь 05.06.2023 17:13

Грузия хочет построить новый аэропорт в Тбилиси

Новый аэропорт международного класса планируется построить в Тбилиси, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

По его словам, аэропорт будет построен на месте бывшего аэропорта "Вазиани".

"Речь идет о строительстве нового аэропорта международного класса, который может стать хабом. Это должен быть транзитно-логистический аэропорт", - сказал премьер.

"Мы прорабатывали два варианта: один - развитие и расширение существующего аэропорта. Но этот аэропорт имеет свои недостатки, ограничения и не дает возможности действительно большого развития. Тем более, если мы хотим стать авиационным хабом в регионе, этот аэропорт и его территория не могут нам этого позволить. Поэтому мы подняли этот вопрос на экономическом совете и пришли к выводу, что если мы хотим заботиться о стране в перспективе 20, 30, 50, даже 100 лет, оставить надлежащую инфраструктуру и аэропорт нашим будущим поколениям, необходимо выбрать новое место. Таким местом в Тбилиси является бывший аэропорт Вазиани. По моему поручению Минэкономики активно работает в этом направлении", - заявил премьер.

Действующий международный аэропорт Тбилиси им. Шота Руставели управляется турецким холдингом TAV Airports. Он был модернизирован в 2007 году, пропускная способность - около 3,5 млн пассажиров в год. В 2022 году аэропорт Тбилиси обслужил 3 млн пассажиров, что на 78% больше, чем в 2021 году и составляет 81% от показателя допандемийного 2019 года. Аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы длиной 1,5 км.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АЭРОПОРТ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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