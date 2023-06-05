Азербайджан в 2022г являлся основным поставщиком черешни в РФ

Азербайджан в 2022 году являлся основным поставщиком черешни в Россию.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" по данным экспертов Россельхозбанка, Азербайджан в 2022 году по сравнению с 2021 годом нарастил поставки черешни в Россию в 1,5 раза - до 29,2 тыс. тонн.
В топ-3 поставщиков также вошли Турция - 24,3 тыс. тонн (+7%) и Молдова - 9,8 тыс. тонн (+37%).
Кроме этого, по итогам 2022 года Азербайджан удвоил поставщки клубники в Россию. Клубника ввозилась из Турции - 28,2 тыс. тонн (93% от показателей 2021 года), Азербайджана - 9,8 тыс. тонн (рост в 2 раза к 2021 году).
По оценкам экспертов Россельхозбанка, в ближайшие три года российский рынок клубники будет расти в среднем на 5% в год с постепенным сокращением доли импортной продукции и перераспределением объемов между Турцией, Беларусью и Азербайджаном.
Россельхозбанк создан в 2000 году, принадлежит государству.
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