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АПК 05.06.2023 17:39

Азербайджан в 2022г являлся основным поставщиком черешни в РФ

Азербайджан в 2022 году являлся основным поставщиком черешни в Россию.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" по данным экспертов Россельхозбанка, Азербайджан в 2022 году по сравнению с 2021 годом нарастил поставки черешни в Россию в 1,5 раза - до 29,2 тыс. тонн.

В топ-3 поставщиков также вошли Турция - 24,3 тыс. тонн (+7%) и Молдова - 9,8 тыс. тонн (+37%).

Кроме этого, по итогам 2022 года Азербайджан удвоил поставщки клубники в Россию. Клубника ввозилась из Турции - 28,2 тыс. тонн (93% от показателей 2021 года), Азербайджана - 9,8 тыс. тонн (рост в 2 раза к 2021 году).

По оценкам экспертов Россельхозбанка, в ближайшие три года российский рынок клубники будет расти в среднем на 5% в год с постепенным сокращением доли импортной продукции и перераспределением объемов между Турцией, Беларусью и Азербайджаном.

Россельхозбанк создан в 2000 году, принадлежит государству.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, АПК, ЯГОДЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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