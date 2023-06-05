Постпреды стран ЕС в очередной раз соберутся согласовывать 11-пакет антироссийских санкций

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) вновь включил в повестку заседания на 7 июня пункт о согласовании 11-го пакета ограничительных мер в отношении РФ, следует из опубликованного в Брюсселе документа.
В нем сообщается, что европейские послы в качестве подготовки к утверждению в очередной раз рассмотрят проекты нового "постановления Совета (ЕС), исполнительного регламента и регламента об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или создающих угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Bloomberg со ссылкой на источники передало 1 июня, что ряд ограничений, планировавшихся ЕС в отношении РФ в рамках 11-го пакета санкций, подвергся смягчению в процессе согласования странами Евросоюза.
"Государства-члены ЕС медленно движутся к соглашению по 11-му пакету санкций (...) в то время как некоторое количество предложений, выдвинутых изначально Европейской комиссией, решили сделать менее категоричными", - отмечало агентство.
При этом для введения ограничительных мер требуется единогласное одобрение всех стран ЕС.
"По словам людей, знакомых с самыми новыми вариантами обсуждаемых документов, вероятно, частичной отмене подвергнется предложение запретить кораблям, перевозившим санкционные товары, заходить в порты ЕС. Ограничения относительно перегрузки товаров с судна на судно или судов, отключающих свои транспондеры, будут вводить с 30-дневной отсрочкой перед вступлением мер в силу", - сообщило Bloomberg.
Ранее стало известно о проработке в ЕС механизма, который смогут применять против третьих стран, помогающих России уклоняться от действия санкций. Однако после дискуссий между представителями стран Евросоюза критерии применения этого механизма тоже смягчили.
Одновременно с тем некоторые страны беспокоит тот факт, что в санкционные списки на утверждение включены китайские компании в связи с продажей РФ запрещенных ЕС к ввозу в Россию товаров. Кроме того, Венгрия и Греция продолжают требовать, чтобы их компании убрали из созданного Украиной "черного списка" организаций, ведущих дела с Россией. По словам источников, дискуссии на эту тему продолжаются.
Тем не менее один из источников отметил, что в ЕС надеются окончательно согласовать 11-й пакет санкций на этой неделе.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций в отношении России будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений.
В свою очередь министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что в ЕС рассчитывают завершить работу над 11-м пакетом до саммита ЕС 29-30 июня.
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