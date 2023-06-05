Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8184 RUR   0.021 GBR   2.113 TRY   0.0805

Цена на нефть

02.06 $/bbl +/- WTI 71.74 +1.64 Brent 76.13 +1.85

Дальнее зарубежье 05.06.2023 19:50

Постпреды стран ЕС в очередной раз соберутся согласовывать 11-пакет антироссийских санкций

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) вновь включил в повестку заседания на 7 июня пункт о согласовании 11-го пакета ограничительных мер в отношении РФ, следует из опубликованного в Брюсселе документа.

В нем сообщается, что европейские послы в качестве подготовки к утверждению в очередной раз рассмотрят проекты нового "постановления Совета (ЕС), исполнительного регламента и регламента об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или создающих угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Bloomberg со ссылкой на источники передало 1 июня, что ряд ограничений, планировавшихся ЕС в отношении РФ в рамках 11-го пакета санкций, подвергся смягчению в процессе согласования странами Евросоюза.

"Государства-члены ЕС медленно движутся к соглашению по 11-му пакету санкций (...) в то время как некоторое количество предложений, выдвинутых изначально Европейской комиссией, решили сделать менее категоричными", - отмечало агентство.

При этом для введения ограничительных мер требуется единогласное одобрение всех стран ЕС.

"По словам людей, знакомых с самыми новыми вариантами обсуждаемых документов, вероятно, частичной отмене подвергнется предложение запретить кораблям, перевозившим санкционные товары, заходить в порты ЕС. Ограничения относительно перегрузки товаров с судна на судно или судов, отключающих свои транспондеры, будут вводить с 30-дневной отсрочкой перед вступлением мер в силу", - сообщило Bloomberg.

Ранее стало известно о проработке в ЕС механизма, который смогут применять против третьих стран, помогающих России уклоняться от действия санкций. Однако после дискуссий между представителями стран Евросоюза критерии применения этого механизма тоже смягчили.

Одновременно с тем некоторые страны беспокоит тот факт, что в санкционные списки на утверждение включены китайские компании в связи с продажей РФ запрещенных ЕС к ввозу в Россию товаров. Кроме того, Венгрия и Греция продолжают требовать, чтобы их компании убрали из созданного Украиной "черного списка" организаций, ведущих дела с Россией. По словам источников, дискуссии на эту тему продолжаются.

Тем не менее один из источников отметил, что в ЕС надеются окончательно согласовать 11-й пакет санкций на этой неделе.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций в отношении России будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что в ЕС рассчитывают завершить работу над 11-м пакетом до саммита ЕС 29-30 июня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕВРОСОЮЗ, КОМИТЕТ, РОССИЯ, САНКЦИИ


Похожие новости


Азербайджанский парламентарий участвует в работе комитетов ПА «Евронест» Азербайджанские парламентарии вновь участвуют в работе ПА «Евронест»

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az