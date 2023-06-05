В НАТО понимают, что постепенный переход общества на возобновляемые источники энергии, в конце концов, доберется и до военной техники, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы должны понимать, что в гражданской сфере происходит революция в сфере энергетики. И в не самом отдаленном будущем самыми мощными и эффективными двигателями будут те, которые не используют углеводороды", - сказал он, выступая на Молодежном форуме НАТО в Брюсселе.

"Если вы посмотрите на бронетехнику, истребители, большие авианосцы, то увидите, что они не слишком берегут окружающую среду", - констатировал Столтенберг.

По словам генсека, "если НАТО окажется последней, кто использует двигатели внутреннего сгорания, то это будет плохо для природы и плохо для наших вооруженных сил". "Так что мы должны быть частью перехода на новые энергоресурсы для наших двигателей, транспортных средств, самолетов", - добавил Столтенберг.

"Конечно, мы не можем делать выбор в пользу "зеленых" технологий в сфере обороны, если эти технологии неэффективным. Но я уверен, что в будущем самыми эффективными энергресурсами будут те, которые не наносят урон природе", - подчеркнул генсек НАТО.