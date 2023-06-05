Главы ВМС Азербайджана и Италии провели встречу в рамках выставки "Seafuture 2023"

Командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бакиров находится с визитом в Италии по приглашению командующего ВМС Италии адмирала Энрико Кредендино. "Бакиров, участвовавший в церемонии открытия 8-й международной морской оборонной выставки "Seafuture 2023", проходившей на военно-морской базе Ла Специя, встретился с министром обороны Италии Гвидо Кросетто. Министры провели обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес", - сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана. Выставка проводится с участием командующих ВМС из 25 стран, делегаций из 36 стран и руководителей различных ведущих компаний оборонной отрасли. Н.Аббасова

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