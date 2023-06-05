В Косово начали прибывать подкрепления сил НАТО

На север Косово, где в последнее время происходят беспорядки, начали прибывать подкрепления сил НАТО, среди которых - около 500 турецких военнослужащих, говорится в заявлении альянса, опубликованным в понедельник.

"Около 500 турецких военнослужащих из турецкой 65-й механизированной пехотной бригады составят основную часть подкрепления сил НАТО", - говорится в заявлении. В нем сообщается, что военнослужащие начали прибывать в Косово в понедельник.

Отмечается, что они будут находиться в Косово так долго, как это будет необходимо.

Ранее после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом генсек НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил его за решение отправить военных в Косово.

В конце мая Столтенберг сообщил, что командование НАТО в целях обеспечения безопасности направит в Косово дополнительно 700 военных.

Ситуация на севере Косово осложнилась в мае, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные сербы не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы.